Вышел первый тизер второго сезона «Дома дракона» — премьера летом 2024 года

HBO показала первый тизер второго сезона «Дома дракона». В небольшом ролике показали главных героев шоу и намекнули, что борьба за трон во втором сезоне будет куда масштабнее, чем в первом. Премьера второго сезона состоится летом 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.