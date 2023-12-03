Том Холланд восхищается Робертом Дауни-младшим

2 декабря Том Холланд принял участие в новом выпуске шоу The Crowded Room. В ходе разговора актёр признался, что восхищается Робертом Дауни-младшим — он научил его многим вещам.

Видео доступно на YouTube-канале SAG-AFTRA Foundation. Права на видео принадлежат SAG-AFTRA Foundation.

Я очень уважаю мнение Роберта Дауни-младшего, он многому меня научил. Я обожаю этого парня и просто восхищаюсь им.

Также Том Холланд высказался о последнем фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В картине одну из главных ролей исполнил как раз Роберт Дауни-младший. Холланд заявил, что во многом фильм ему понравился из-за актёрской игры своего наставника.

Впервые на одном экране актёры появились вместе в картине «Первый мститель: Противостояние». Премьера ленты состоялась в 2016 году.