Джулия Робертс рассказала об изначальном финале «Красотки» — он очень мрачный

На этой неделе актриса Джулия Робертс дала интервью изданию Daily Mail. В ходе разговора с журналистами она раскрыла несколько интересных фактов о фильме «Красотка» (1990 год) режиссёра Гарри Маршалла.

По словам Робертс, изначально картина носила название «Три тысячи долларов», а её финал был гораздо мрачнее. Напомним, в ленте актриса исполнила одну из главных ролей — проститутки по имени Вивиан.

Вивиан была наркоманкой, и в финале он [Эдвард, другой главный герой] оставляет её на обочине, бросает в неё деньги и уезжает.

Джулия Робертс объяснила, что фильм так и не увидел свет, поскольку кинокомпания, которая занималась производством, закрылась. После этого работу над лентой перехватила Disney.

«Красотка» рассказывает о финансовом магнате Эдварде Льюисе, который проезжая по ночному городу останавливается около Вивьен. Герой предлагает составить ему компанию на ночь, а на следующее утро понимает, что не хочет расставаться с девушкой.