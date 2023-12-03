3 декабря стало известно, что мировые сборы «Капитана Марвел 2» превысили $ 190 млн. Напомним, бюджет ленты составил $ 270 млн, и картина вряд ли доберётся даже до этой цифры. Для окупаемости фильму необходимо заработать не менее $ 500 млн, поскольку кинотеатры забирают себе примерно половину выручки с билетов.

В домашнем прокате новая картина Marvel принесла только $ 78 млн. Подобных результатов «Капитан Марвел 2» достигла за три недели проката. Ленту крайне низко оценили и обычные зрители — на агрегаторах средние оценки составляют менее 6 баллов из 10.

Недавно провал фильма прокомментировал глава Disney Боб Айгер. Он признался, что за фильмом банально не уследили студийные боссы. Одной из проблем Айгер назвал пандемию COVID-19.

«Капитан Марвел 2» рассказывает о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.