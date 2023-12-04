Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я не он»: Роберт Дауни-младший — о своём сходстве с Тони Старком из фильмов Marvel

«Я не он»: Роберт Дауни-младший — о своём сходстве с Тони Старком из фильмов Marvel
Комментарии

В недавнем интервью изданию Vanity Fair актёр Роберт Дауни-младший поговорил про свою жизнь и сходство с Тони Старком. По словам актёра, в реальности он не ведёт себя, как его самый популярный экранный герой.

Дауни-младший отметил, что он «просто актёр», который в жизни точно не похож на гения, миллиардера, плейбоя или филантропа.

Я не он. Я просто чёртов актёр. Я простой парень с интересным прошлым, который не жалеет о нём, а просто хочет оставить его за закрытой дверью.

Роберт Дауни-младший снялся во множестве фильмов, однако мировую известность ему принёс образ Тони Старка в фильмах киновселенной Marvel. Харизматичного актёра фанаты полюбили сразу и увидели в нём того самого Железного человека прямиком из комиксов.

Материалы по теме
Глава киновселенной Marvel пообещал не воскрешать Железного человека в новых фильмах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android