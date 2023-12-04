Битва с Саблезубым в пустыне — на новых кадрах со съёмок «Дэдпула 3»

В начале декабря в Сети появились новые фотографии со съёмочной площадки «Дэдпула 3». Съёмки ленты возобновили ещё в 20-х числах ноября — с тех пор авторы сняли как минимум несколько экшен-сцен.

Так, на появившихся снимках можно увидеть, как Дэдпул и Росомаха сражаются с Саблезубым — одним из главных врагов персонажа Хью Джекмана. Кто сыграет злодея, неизвестно: это может быть как Тайлер Мэйн из оригинального фильма, так и Лив Шрайбер из «Людей Икс: Начало. Росомаха».

Фото со съёмок «Дэдпула 3»

Фото: Click News

Фото: Click News & Media / Bav Media / SplashNews

Фото: Click News & Media / Bav Media / SplashNews

Фотографии со съёмочной площадки вновь намекают на то, что события триквела развернутся в параллельных вселенных, куда и отправятся культовые супергерои. Премьера «Дэдпула 3» намечена на 26 июля 2024 года — это будет единственный фильм Marvel в следующем году.