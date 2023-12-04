Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо выйдет в онлайне уже завтра, 5 декабря

Новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» уже завтра, 5 декабря станет доступен в Сети — через полтора месяца после выхода в широкий кинопрокат.

Вестерн с Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро смогут купить или взять напрокат пользователи Apple TV Store и других популярных видеосервисах. Примечательно, что премьера на Apple+ состоится позже, хотя изначально сетевой дебют картины должен был состояться именно там.

Лента легендарного Мартина Скорсезе смогла собрать в прокате более $ 150 млн, но фильм вряд ли окупится: только гонорар Ди Каприо за главную роль составил $ 40 млн.

Ранее фильм начали показывать в России: официального проката нет, но некоторые кинотеатры с конца ноября продают билеты на сеансы «Убийц цветочной луны».