Фильм «Убийцы цветочной луны» утёк на торренты до цифрового релиза

Пользователи сообщают, что новая картина легендарного режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» уже доступна на торрент-трекерах.

Ещё до цифрового релиза в Сеть утекла версия в хорошем качестве и с оригинальной озвучкой. Кроме того, доступны субтитры на разных языках, в том числе на русском.

Официально фильм будет доступен для аренды и покупки только завтра. «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях выйдут в онлайне в Apple TV Store и других стриминг-сервисах, а релиз на Apple+ состоится позже.

Лента легендарного Мартина Скорсезе смогла собрать в прокате более $ 150 млн, но фильм вряд ли окупится: один только гонорар Ди Каприо за главную роль составил $ 40 млн.