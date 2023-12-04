Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Убийцы цветочной луны» утёк на торренты до цифрового релиза

Фильм «Убийцы цветочной луны» утёк на торренты до цифрового релиза
Комментарии

Пользователи сообщают, что новая картина легендарного режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» уже доступна на торрент-трекерах.

Ещё до цифрового релиза в Сеть утекла версия в хорошем качестве и с оригинальной озвучкой. Кроме того, доступны субтитры на разных языках, в том числе на русском.

Официально фильм будет доступен для аренды и покупки только завтра. «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях выйдут в онлайне в Apple TV Store и других стриминг-сервисах, а релиз на Apple+ состоится позже.

Лента легендарного Мартина Скорсезе смогла собрать в прокате более $ 150 млн, но фильм вряд ли окупится: один только гонорар Ди Каприо за главную роль составил $ 40 млн.

Материалы по теме
Леонардо Ди Каприо получил $ 40 млн за главную роль в «Убийцах цветочной луны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android