«Человека-паука 4» с Томом Холландом может снять шоураннер «Сорвиголовы» — инсайдер

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, четвёртую часть «Человека-паука» с Томом Холландом может поставить Дрю Годдард — шоураннер «Сорвиголовы» от Netflix. Это при условии, если Джон Уоттс не вернётся в режиссёрское кресло ленты.

Деталей «Человека-паука 4» не так много. Лента продолжит события «Нет пути домой» и расскажет о самостоятельной жизни Питера после потери всех близких людей.

Джон Уоттс, снявший трилогию с Томом Холландом, должен был поставить «Фантастическую четвёрку», но отказался работать над лентой из-за желания отдохнуть от кинокомиксов. По этой же причине он может не стать режиссёром «Человека-паука 4». Подтверждений этому пока нет.

У ленты пока нет даже примерной даты выхода.