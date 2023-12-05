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Марго Робби рассказала, что продюсер «Оппенгеймера» просил её перенести выход «Барби»

Марго Робби рассказала, что продюсер «Оппенгеймера» просил её перенести выход «Барби»
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Во время подкаста «Actors on Actors» от Variety исполнительница главной роли в фильме «Барби» Марго Робби рассказала о телефонном разговоре с одним из продюсеров «Оппенгеймера» Кристофером Ноланом.

Чарльз Ровен, с которым Марго ранее работала над другими проектами, позвонил актрисе и предложил ей перенести премьеру, чтобы «Барби» не выходил в один день с «Оппенгеймером».

Он сказал: «Я думаю, вам, ребята, следует перенести премьеру». Я ответила: «Мы не будем. Если ты боишься нас, тогда ты и переноси!» И он такой: «Мы не будем переносить. Я просто думаю, что это лучше сделать вам». И я такая: «Мы ничего не перенесём!»

«Барби» и «Оппенгеймер» вышли в прокат в один день, 13 июля. Несмотря на это, обе ленты превзошли ожидания по сборам и получили высокие оценки от зрителей.

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