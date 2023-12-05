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«Я открыт для этой идеи»: Киллиан Мёрфи ответил на вопрос о спин-оффе «Острых козырьков»

«Я открыт для этой идеи»: Киллиан Мёрфи ответил на вопрос о спин-оффе «Острых козырьков»
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В рамках подкаста «Actors on actors» для Variety Киллиан Мёрфи и Марго Робби — исполнители главных ролей в «Оппенгеймере» и «Барби» — обсудили возможность съёмки спин-оффа по сериалу «Острые козырьки».

Вспоминая участие в шоу, Мёрфи назвал это «приключением на 10 лет» и отметил, что готов обсуждать новый проект по франшизе.

Я думаю, что я открыт для этой идеи. Я всегда думал, есть ли что ещё рассказать…

Помимо этого, Мёрфи признался, что видел мемы про «Барбигеймера» и слышал, что есть «мем про то, что он не знает про мемы».

Актёры также обсудили противостояние фильмов, которые вышли в кинотеатрах в один и тот же день. Так, Марго Робби вспомнила, что один из продюсеров «Оппенгеймера» позвонил ей с предложением перенести премьеру «Барби» на другой день, но получил отказ.

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