Авторы «Слова пацана» опровергли информацию о пересъёмках финала первого сезона

В начале декабря стало известно, что создатели популярнейшего сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» решили переснять концовку первого сезона. Об этом сообщил учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман, уточнив, что авторы переснимали восьмую серию, которая должна завершить первый сезон.

Спустя некоторое время информацию о пересъёмках прокомментировали пресс-службы онлайн-кинотеатров Wink и Start. По их словам, авторы ведут плановый досъём некоторых фрагментов, которые нужны будут для монтажа, при этом финальную серию создатели переснимать не будут.

В Ярославле идет плановый досъём натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идём по давно запланированному графику, пересъём финальной серии не ведётся.

Последний эпизод первого сезона сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» выйдет уже 21 декабря. Шоу пока не продлили на второй сезон.