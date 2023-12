Анонсирован ремейк Brothers: A Tale of Two Sons — приключения от авторов It Takes Two

На прешоу церемонии The Game Awards 2023 представили Brothers: A Tale of Two Sons Remake — ремейк знаменитой игры Юсефа Фареса, создателя It Takes Two. Проект поступит в продажу уже 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series — в нём улучшат графику и дополнят сюжет новыми сценами и испытаниями.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат 505 Games.

Brothers: A Tale of Two Sons рассказывает историю двух братьев, чей отец страдает от смертельной болезни, и мальчикам нужно отправиться в опасное путешествие, чтобы найти единственное лекарство от недуга — Воду Жизни. На своём пути мальчики должны будут работать сообща, чтобы преодолеть все препятствия на своём пути.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.