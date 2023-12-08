Сериал «Слово пацана» запретили на Украине

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8 декабря Министерство культуры и информационной политики Украины потребовало прекратить распространение популярного российского сериала «Слово пацана» в стране. По словам представителей ведомства, шоу содержит враждебную эстетику и пропаганду.

Для информационной безопасности государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно на подростков.

В Минкультуры заявили, что, хотя видеосервисы РФ запрещены на Украине, сериал смотрят на пиратских и российских ресурсах, что расценивается как незаконные действия.

«Слово пацана» рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий. Финал состоится уже 21 декабря.