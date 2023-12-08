В дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе проникли грабители — актёр не пострадал

Как сообщает издание TMZ, звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз подвергся нападению грабителей. Поздно вечером 6 декабря группа неизвестных проникла на территорию его жилплощади в Лос-Анджелесе и затем проникла в дом, разбив окно.

Самого Киану не было дома — сперва полицию вызвали его соседи, увидев подозрительных людей в лыжных масках. Судя по всему, грабители каким-то образом узнали об этом и отложили своё преступление на потом, спрятавшись и забравшись в дом лишь спустя несколько часов — под покровом ночи.

Отмечается, что преступники украли как минимум одно огнестрельное оружие, принадлежащее актёру, после чего быстро покинули территорию. Сейчас полиция изучает данные с камер, установленных на участке Киану Ривза. Сам актёр пока не комментировал инцидент.