Джеймс Кэмерон сэкономил $ 1 млн на съёмках «Титаника» благодаря невысоким людям

В честь выпуска переиздания культового «Титаника» режиссёр фильма Джеймс Кэмерон дал большое интервью изданию L.A. Times. В нём постановщик рассказал о производстве знаменитой картины о затонувшем судне и поделился историей о том, как он сэкономил студии 20th Century Fox примерно $ 1 млн благодаря людям среднего роста.

По словам постановщика, он и кастинг-директор проекта специально подбирали исключительно невысоких людей для массовки, чтобы декорации в фильме выглядели больше, чем они были на самом деле.

Мы подбирали только невысоких людей для массовки, чтобы наша съёмочная площадка выглядела больше. Кого-нибудь ростом выше 5 футов и 8 дюймов [174 см] мы не отбирали. В итоге мы как будто сэкономили около $ 1 млн на кастинге.

«Титаник» вышел в 1997 году и стал большим кассовым хитом, собрав по миру около $ 2,2 млрд. Картина занимает четвёртое место в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Аватарам» и «Мстителям: Финал».