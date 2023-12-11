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«Иван Васильевич меняет всё!», ремейк «Иван Васильевич меняет профессию», от ТНТ: дата выхода, трейлер, когда выйдет

Вышел первый трейлер ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» от ТНТ
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Телеканал ТНТ опубликовал дебютный трейлер фильма «Иван Васильевич меняет всё!» — ремейка культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Премьера картины состоится уже 31 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет ремейка расскажетм, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Главные роли в ленте исполнили Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Марина Кравец, Гоша Куценко и Сергей Светлаков. В актёрский состав также вошли звёзды эстрады: Филипп Киркоров, Баста, Ольга Бузова и другие.

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