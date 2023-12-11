Фильм «Тёща» стал лидером проката в России второй уикенд подряд

По информации сайта Kinobusiness, российский фильм «Тёща» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ во второй уикенд подряд. Он обогнал десятую часть серии фильмов «Ёлки».

За уикенд лента с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой принесла 124,6 млн рублей, а общая касса комедии составила 392,6 млн рублей. «Ёлки» держат стабильный темп — фильм принёс за выходные в общую кассу 116,2 млн рублей. На третьем месте расположилось аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», собравшее 106,5 млн рублей.

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