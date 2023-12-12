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Актёры из сериала «Слово пацана» объяснили сленг шоу и поиграли со щенками

На канале сервиса Wink вышло видео, в котором Рузиль Минекаев и Лев Зулькарнаев, исполнившие важные роли в сериале «Слово пацана», объясняют сленг шоу, попутно играя со щенками.

Минекаев и Зулькарнаев объяснили значение слов «чушпан», «пришиться», «зихер», «скорлупа» и других.

Видео доступно на YouTube-канале Wink Russia. Права на видео принадлежат START, Wink.

Сюжет рассказывает о суровой жизни подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников, совершая опасные поступки и ставя под угрозу свою жизнь.

Вместе с Рузилем и Львом в шоу сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова и другие. Режиссёром выступил Жора Крыжовников.

Седьмая серия шоу должна выйти в этот четверг, однако её уже слили в Сеть.