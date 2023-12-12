Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Дюна 2» будет длиться 2 часа 46 минут — инсайдер

«Дюна 2» будет длиться 2 часа 46 минут — инсайдер
Комментарии

Блогер Gavin со ссылкой на японского регулятора Eirin раскрыл хронометраж второй части «Дюны». По его словам, длительность ленты составила 2 часа 46 минут.

Это немного разнится с тем, что было известно изначально (о продолжительности в три часа), но тоже внушительно. Если сиквел «Дюны» будет длиться столько, то он станет самым длинным фильмом Дени Вильнёва.

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» — он увидел свет в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» запланирована на 1 марта 2024 года.

Материалы по теме
Видео
Дени Вильнёв: «Дюна 2» будет намного лучше первой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android