«Дюна 2» будет длиться 2 часа 46 минут — инсайдер

Блогер Gavin со ссылкой на японского регулятора Eirin раскрыл хронометраж второй части «Дюны». По его словам, длительность ленты составила 2 часа 46 минут.

Это немного разнится с тем, что было известно изначально (о продолжительности в три часа), но тоже внушительно. Если сиквел «Дюны» будет длиться столько, то он станет самым длинным фильмом Дени Вильнёва.

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» — он увидел свет в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» запланирована на 1 марта 2024 года.