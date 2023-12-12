Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Футбол, Болливуд и «Гарри Поттер» — самые популярные запросы в Google за 25 лет

Футбол, Болливуд и «Гарри Поттер» — самые популярные запросы в Google за 25 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Google выпустила ролик с самыми популярными запросами в истории поисковика в честь его 25-летия. В продолжительном ролике авторы показали самые востребованные темы у пользователей интернета в зависимости от временного периода: спортсмены и певцы сменялись атлетами и пандемией COVID-19.

Посмотреть сам ролик можно на YouTube-канале Google.

Некоторые самые популярные запросы в Google за последние 25 лет

  • Самая популярная эпоха — 1980-е
  • Самый популярный вид спорта — футбол
  • Самый популярный спортсмен — Криштиану Роналду
  • Самый популярный покемон — Пикачу
  • Самый популярный актёрский состав — каст из «Гарри Поттера»
  • Самый искомый жанр кино — Болливуд
  • Самый популярный автор песен — Тейлор Свифт
  • Самый популярный мультсериал - «Губка Боб Квадратные Штаны»
  • Самый популярный учёный — Альберт Эйнштейн
Материалы по теме
The Last of Us и «Уэнсдей» оказались самыми популярными сериалами в Google в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android