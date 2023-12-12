Футбол, Болливуд и «Гарри Поттер» — самые популярные запросы в Google за 25 лет
Компания Google выпустила ролик с самыми популярными запросами в истории поисковика в честь его 25-летия. В продолжительном ролике авторы показали самые востребованные темы у пользователей интернета в зависимости от временного периода: спортсмены и певцы сменялись атлетами и пандемией COVID-19.
Посмотреть сам ролик можно на YouTube-канале Google.
Некоторые самые популярные запросы в Google за последние 25 лет
- Самая популярная эпоха — 1980-е
- Самый популярный вид спорта — футбол
- Самый популярный спортсмен — Криштиану Роналду
- Самый популярный покемон — Пикачу
- Самый популярный актёрский состав — каст из «Гарри Поттера»
- Самый искомый жанр кино — Болливуд
- Самый популярный автор песен — Тейлор Свифт
- Самый популярный мультсериал - «Губка Боб Квадратные Штаны»
- Самый популярный учёный — Альберт Эйнштейн
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