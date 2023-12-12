Футбол, Болливуд и «Гарри Поттер» — самые популярные запросы в Google за 25 лет

Компания Google выпустила ролик с самыми популярными запросами в истории поисковика в честь его 25-летия. В продолжительном ролике авторы показали самые востребованные темы у пользователей интернета в зависимости от временного периода: спортсмены и певцы сменялись атлетами и пандемией COVID-19.

Некоторые самые популярные запросы в Google за последние 25 лет

Самая популярная эпоха — 1980-е

— 1980-е Самый популярный вид спорта — футбол

— футбол Самый популярный спортсмен — Криштиану Роналду

— Криштиану Роналду Самый популярный покемон — Пикачу

— Пикачу Самый популярный актёрский состав — каст из «Гарри Поттера»

— каст из «Гарри Поттера» Самый искомый жанр кино — Болливуд

— Болливуд Самый популярный автор песен — Тейлор Свифт

— Тейлор Свифт Самый популярный мультсериал - «Губка Боб Квадратные Штаны»

- «Губка Боб Квадратные Штаны» Самый популярный учёный — Альберт Эйнштейн