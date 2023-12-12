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Представлен новый персонаж Honkai Star Rail — предсказательница Чёрный Лебедь

Представлен новый персонаж Honkai Star Rail — предсказательница Чёрный Лебедь
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Студия HoYoverse анонсировала нового играбельного персонажа в Honkai: Star Rail. Вероятнее всего, Чёрный Лебедь появится в игре вместе с патчем 2.0, релиз которого предварительно намечен на 7 февраля 2024 года.

Ранее девушка не появлялась в сюжете. Судя по всему, по лору она станет хранительницей памяти в Саду воспоминаний, а в сражениях будет наносить ветряной урон и следовать пути небытия (накладывает дебаффы на врагов).

Если мне удаётся получить фрагмент памяти раньше всех в этом мире, то время, проведённое с ними наедине, становится моим самым любимым и неповторимым воспоминанием.

Фото: HoYoverse

В данный момент игроки ожидают релиза патча 1.6 — последнего перед глобальным обновлением с новой планетой. Нововведения должны показать в эту пятницу, 15 декабря.

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