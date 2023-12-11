Обновление 1.6 для Honkai Star Rail с новыми героями покажут на стриме 15 декабря

Студия HoYoverse анонсировала прямую трансляцию, посвящённую скорому релизу новой версии 1.6 для Honkai: Star Rail. В игру планируют добавить трёх новых персонажей, главу сюжета и другой контент.

Традиционный стрим пройдёт в пятницу, 15 декабря, в 14:30 по мск на Twitch и YouTube. Вероятно, во время эфира разработчики покажут геймплей за Жуань Мэй, Доктора Рацио и Сэюи, которые должны стать играбельными в 1.6.

Фото: HoYoverse

Также игроки ждут новостей о продолжении сюжета и Пенаконии — новом регионе, который должен появиться в игре в начале 2024 года. Помимо этого, создатели Honkai Star Rail наверняка подготовили зрителям бонусные промокоды и другие сюрпризы, о которых геймеры узнают только во время трансляции.