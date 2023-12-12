Третий сезон сериала «Бриджертоны» от Netflix начнётся в мае 2024 года — вышел трейлер

Стириминговый сервис Netflix представил продолжение исторической драмы «Бриджертоны», которая рассказывает о высшем обществе Англии времён начала XIX века.

Третий сезон будет поделён на две части — первая появится на платформе 16 мая, а вторая выйдет 13 июня 2024 года. Ожидается, что к своим ролям вернутся все исполнители главных партий в шоу от Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. В мае 2023 года вышел спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».