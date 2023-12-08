На Netflix вышел «Оставь мир позади» — психологический триллер от автора «Мистера Робота»

8 декабря на Netflix состоялась премьера психологического триллера «Оставь мир позади». Лента основана на одноимённом романе Румаана Алама и уже доступна с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету фильма семейная пара отправляется на отдых, который быстро прерывается событиями в мире — владельцы арендованного ими жилья возвращаются и рассказывают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа. Оказывается, в деле замешаны хакеры, которые провели масштабную кибератаку, погрузившую всю страну в хаос.

«Оставь мир позади» поставил режиссёр Сэм Эсмейл, известный по работе над сериалом «Мистер Робот». Главные роли сыграли Джулия Робертс («Красотка»), Махершала Али («Зелёная книга») и Итан Хоук («Отрочество»).