Вышел новый трейлер «Дюны 2» Дени Вильнёва с Тимоти Шаламе

Warner Bros. выпустила уже третий трейлер «Дюны 2» — продолжения эпической саги Дени Вильнёва. В ролике сфокусировались на главном герое Поле Атрейдесе и эпичности грядущей картины. Продолжительность картины составит 2 часа 46 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Сюжет второй «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» состоится 1 марта 2024 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.