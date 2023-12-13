У Сергея Светлакова и Михаила Галустяна будет совместное шоу на ТНТ в 2024 году

Директор канала ТНТ Тина Канделаки в интервью газете «Ведомости» рассказала о том, что в 2024 году у Михаила Галустяна и Сергея Светлакова выйдет совместное шоу. Канделаки всячески намекает на то, что это будет новый сезон шоу «Наша Russia», но прямо она об этом не сказала.

С 2023 года на ТНТ выходит скетчком «Галустян+», а в следующем году планируется запустить шоу «Светлаков+». По словам Канделаки, если объединить эти два проекта, то получится какой-то результат.

У нас уже есть шоу «Галустян+», в 2024 году начнёт выходить «Светлаков+». А теперь давайте поставим плюс между ними. Светлаков + Галустян – что получается?

Напомним, Галустян и Светлаков заключили контракты, согласно которым они стали лицами телеканала ТНТ и будут сниматься в его будущих проектах.