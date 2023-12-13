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В России вышел сериал «Тонкой нитью» о связи уходящих культур с современностью

В России вышел сериал «Тонкой нитью» о связи уходящих культур с современностью
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В онлайн-кинотеатре Okko вышел пятисерийный сериал «Тонкой нитью». Он посвящён переосмыслению связи уходящих культур и традиций с настоящим временем. Для просмотра уже доступны все эпизоды.

В честь старта Okko опубликовал трейлер проекта, в котором можно увидеть представителей различных культур России.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

В каждой из новелл «Тонкой нитью» молодые художники, модельеры и дизайнеры отправляются в те регионы России, с культурой и традициями которых они неразрывно связаны тонкой нитью. Герои обращаются к своим корням, переосмысляя аутентичную культуру и заново прочитывая традиционный уклад жизни своих предков, находящийся на пороге исчезновения.

Проект реализован в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа.

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