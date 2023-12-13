Концертный тур Тейлор Свифт собрал $ 1 млрд и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

На сайте Guinness World Records появилась информация о том, что мировой тур Тейлор Свифт The Eras вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю. Тур собрал более $ 1 млрд и побил рекорд Элтона Джона, который за прощальный тур собрал $ 939 млн.

Концертный тур Тейлор Свифт начался в марте 2023 года, а завершится он только в декабре 2024-го. Шестой концертный тур Свифт настолько популярен, что заработал в два раза больше Renaissance World Tour Бейонсе.

В честь тура даже выпустили фильм, «Тейлор Свифт: The Eras Tour» — концертная лента Тейлор Свифт, документирующая несколько концертов певицы в 2023 году. Съёмки проходили в августе на трёх концертах на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде, штат Калифорния.