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В WhatsApp теперь можно закреплять сообщения в групповых чатах

В WhatsApp теперь можно закреплять сообщения в групповых чатах
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Разработчики WhatsApp выпустили новый апдейт для популярного мессенджера под версией 23.25.79. В нём создатели добавили новую возможность закреплять сообщения в групповых чатах для всех участников. Обновление уже доступно пользователям операционной системы iOS в магазине App Store.

Так, юзеры могут закреплять сообщения в переписках и чатах на три временных отрезка: 24 часа, 7 дней и 30 дней. После истечения срока установки оно автоматически открепится — пользователи также могут открепить его самостоятельно в любой момент. Интересно, что закрепить сообщение на неопределённый срок нельзя — его нужно будет постоянно прикреплять заново.

Создатели WhatsApp отметили, что апдейт уже доступен большинству пользователей iOS, однако до некоторых владельцев iPhone опция доберётся несколько позже.

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