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Опубликован новый отрывок из фильма «Феррари» с Адамом Драйвером

13 декабря был опубликован новый отрывок из фильма «Феррари» с русской озвучкой. Главную роль в будущей ленте исполнил Адам Драйвер («Дом Gucci», «Последняя дуэль»).

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат STXfilms.

Режиссёром картины выступил Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан»), четырёхкратный номинант на премию «Оскар». Действия фильма развернутся в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia.

Также в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие.

Фильм «Феррари» официально доберётся до России уже 21 декабря. Картину можно будет посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.