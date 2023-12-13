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В Epic Games Store бесплатно дарят Destiny 2: Legacy Collection

В Epic Games Store стартовала раздача Destiny 2: Legacy Collection
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13 декабря в Epic Games началось празднование грядущего Нового года. В магазине стартовала недельная раздача Destiny 2: Legacy Collection, в которую входят дополнения Shadowkeep, The Witch Queen и Beyond Light. Расширения для бесплатного шутера можно забрать до 19 декабря, 22:00 мск.

К сожалению, российские аккаунты не могут забрать DLC. Нужно менять регион.

Фото: Epic Games Store

Уже с 20 декабря, 20:00 мск в Epic Games Store начнётся традиционная ежедневная раздача — она продлится до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

Обычно список грядущих подарков становится известен благодаря инсайдерам, однако некоторые проекты так и остаются неизвестными вплоть до старта самой раздачи. Ближе к праздникам мы опубликуем отдельный материал, в котором можно будет отслеживать подарки от Epic Games.

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