Вышел трейлер «Девушки Миллера» — мелодрамы с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом

Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер фильма «Девушка Миллера» с Мартином Фриманом и звездой «Уэнсдей» Дженной Ортегой. Премьера ленты состоится 26 января в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Девушка Миллера» расскажет историю неудачливого писателя, который поручает своей студентке творческий проект. По ходу сюжета он понимает, что их отношения развиваются в романтическом русле, и пытается убедить девушку, что он ей не пара.

Помимо Мартина Фримана («Шерлок») и Дженны Ортеги, в ленте также снялись Кристин Адамс («Профиль»), Гидеон Адлон («Кое-что о Пэм») и Дагмара Доминчик («Мы владеем этим городом»). Поставила картину начинающая постановщица Джейд Бартлетт.

Постер