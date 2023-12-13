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Вышел трейлер «Девушки Миллера» — мелодрамы с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом

Вышел трейлер «Девушки Миллера» — мелодрамы с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом
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Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер фильма «Девушка Миллера» с Мартином Фриманом и звездой «Уэнсдей» Дженной Ортегой. Премьера ленты состоится 26 января в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Девушка Миллера» расскажет историю неудачливого писателя, который поручает своей студентке творческий проект. По ходу сюжета он понимает, что их отношения развиваются в романтическом русле, и пытается убедить девушку, что он ей не пара.

Помимо Мартина Фримана («Шерлок») и Дженны Ортеги, в ленте также снялись Кристин Адамс («Профиль»), Гидеон Адлон («Кое-что о Пэм») и Дагмара Доминчик («Мы владеем этим городом»). Поставила картину начинающая постановщица Джейд Бартлетт.

Постер

Фото: Lionsgate

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