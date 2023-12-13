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Звезда «Букиных» Виктор Логинов выложил своё фото в стиле сериала «Слово пацана»

Звезда «Букиных» Виктор Логинов выложил своё фото в стиле сериала «Слово пацана»
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В начале ноября стартовал сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте», который всего за месяц стал одним из самых популярных проектов в истории России. Проект рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников.

Шоу горячо обсуждают на телевидении и в интернете, а недавно к нему приобщился и Виктор Логинов — Гена Букин из «Счастливы вместе» и его продолжения «Букины». Актёр опубликовал свою фотографию в социальных сетях, сделанную в молодости, сопроводив её сленгом из сериала.

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Публикация Виктора Логинова

Публикация Виктора Логинова

Фото: X (ранее Twitter)

Пользователи приняли пост артиста с юмором, а кто-то даже пошутил, что именно в этом возрасте знаменитый Геннадий Букин и сделал хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч».

Первый сезон «Слова пацана» завершится уже совсем скоро — заключительный эпизод должен выйти в следующий четверг, 21 декабря.

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