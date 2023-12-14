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BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 2
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Солистка «Комбинации» обвинила создателей «Слова пацана» в нарушении исполнительских прав

Солистка «Комбинации» обвинила создателей «Слова пацана» в нарушении исполнительских прав
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Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова в разговоре с изданием News.ru заявила, что создатели сериала «Слово пацана» не обсуждали с ней и другими участницами коллектива исполнительские права на песню «Не забывай».

По словам Ивановой, подобное с композициями группы происходит не в первый раз. Она отметила, что те, кто берёт песню, почему-то не считает важным добавить, кто её исполнял.

С нами никто не вел никаких переговоров. По авторским правам они велись с автором Виталием Окороковым и музыкальным издательством «Джем». Про исполнительские права речи не было. Мы узнали о том, что наша песня использована, только когда вышел сериал.

Татьяна Иванова планирует обдумать решение и в случае чего подавать иск на создателей шоу в суд о защите исполнительских прав.

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