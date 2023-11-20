Появился первый кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» с Эдди Мёрфи

Издание Empire опубликовало первый кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» с подзаголовком «Аксель Фоули». На нём можно увидеть, как героя Эдди Мёрфи готовятся арестовать правоохранительные органы на глазах у большой толпы людей. Премьера ленты состоится в 2024 году на Netflix.

Фото: Empire/Netflix

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Судя по всему, оба окажутся втянуты в некое преступление, в котором Акселю Фоули вновь придётся использовать свою смекалку на грани нарушения закона.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — серия комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн. Четвёртая тем временем показывает отличные результаты по итогам тестовых показов.