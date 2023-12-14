Финал сериала «Слово пацана» будет отличаться от слитых серий

Журналистка Анна Монгайт* сообщила, что режиссёр сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников переснял финал шоу. Якобы авторы уже заканчивают монтаж последнего эпизода.

Мой приятель, автор „Слова пацана“, Роберт Гараев, рассказал, что режиссёр Жора Крыжовников решил переделать финал сериала, когда уже почти домонтировал его.

Монгайт отметила, что заключительная серия будет сильно отличаться от той, которую недавно слили в Сеть. Напомним, официальная премьера восьмого эпизода шоу состоится 21 декабря. В Start данную информацию пока никак не прокомментировали.

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформах Start и Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу собрало более миллиона просмотров.

* — Признана Минюстом РФ иностранным агентом