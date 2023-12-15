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Создатели сериала «Слово пацана» запустили социальный проект «Пацаны меняются»

Создатели сериала «Слово пацана» запустили социальный проект «Пацаны меняются»
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Издание «Фонтанка.ру» сообщило, что создатели сериала «Слово пацана» запустили социальный проект «Пацаны меняются». Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста.

На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, какие последствия могут повлечь за собой необдуманные действия и опасный образ жизни. Проект рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с поведением подростков.

Сайт не только предоставляет подготовленные специалистами материалы. На нём сть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

По словам генерального директора видеосервиса Wink Антона Володькина, сериал показывает, что произойдёт, если «упустить» ребёнка.

Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. «Слово пацана. Кровь на асфальте» показывает, что происходит, если «упустить» ребенка. Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет.

Седьмая серия шоу вышла вчера, а восьмой и финальный эпизод выйдет 21 декабря.

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