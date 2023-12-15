Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Четвертьфинал
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Сергей Гармаш высказал мнение о запрете сериала «Слово пацана»

Актёр Сергей Гармаш высказал мнение о запрете сериала «Слово пацана»
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Сергей Гармаш высказался по поводу сериала «Слово пацана». Артист не считает, что шоу романтизирует бандитизм и показывает опасную жизнь тех лет с положительной стороны.

Сериал по большей части ориентирован на родителей, чтобы они предостерегли своих детей от повторения 1990-х годов.

Выходит непростой, замечательный фильм «Слово пацана» об истории наших 90-х годов. Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи.

Гармаш сравнил сериал «Слово пацана» с романом «Бесы» Фёдора Достоевского и отметил, что начинать запреты надо с этого произведения.

И вдруг всплеск: запретим! Ну, если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнем с «Бесов».

Для просмотра доступны семь эпизодов «Слова пацана». Восьмая и финальная серия первого сезона выйдет 21 декабря.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Live
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android