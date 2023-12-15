Создатель сериала «Слово пацана» объяснил перенос выхода финала сериала

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Сегодня стало известно, что восьмой и финальный эпизод сериала «Слово пацана» не выйдет в назначенный ранее срок, серию не стоит ждать 21 декабря.

Режиссёр шоу Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарёв объяснили, с чем связано решение отложить финал шоу. По их словам, это связано с желанием сделать концовку первого сезона «острее и круче».

Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги.

Полный комментарий Крыжовникова и Золотарёва можно увидеть в ролике ниже.

Посмотреть семь эпизодов можно на сервисах Wink и START.