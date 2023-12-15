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Концертный фильм певицы Тейлор Свифт всё же покажут в Китае

Концертный фильм певицы Тейлор Свифт всё же покажут в Китае
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Журналисты издания Variety сообщили, что картина Taylor Swift: The Eras Tour прошла в Китае несколько этапов одобрения и была допущена до проката. Концертный фильм певицы Тейлор Свифт всё же покажут в стране 31 декабря — спустя два месяца после мировой премьеры.

Taylor Swift: The Eras Tour документирует несколько концертов певицы в 2023 году. Съёмки шоу проходили в августе на трёх концертах на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде, штат Калифорния. В кино тур оказался благодаря сделке певицы с сетями кинотеатров AMC и Cinemark — без участия киностудий.

The Eras Tour собрал в прокате $ 249 млн и стал большим успехом для певицы. Фильму удалось обойти картину «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» с его $ 73 млн и войти в топ-20 самых кассовых лент 2023 года.

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