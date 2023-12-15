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Samsung перестанет называть линейку гаджетов Galaxy S «смартфонами»

Samsung перестанет называть линейку гаджетов Galaxy S «смартфонами»
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Инсайдер Revegnus сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что Samsung перестанет называть линейку гаджетов Galaxy S «смартфонами». Это связано с тем, что глава мобильного бизнеса компании поручил маркетологам разработать уникальное наименование, отражающее лидерство устройств в области искусственного интеллекта.

Ещё одной причиной отказа от названия «смартфоны» стали дополнительные функции, выделяющие будущие девайсы производителя на фоне конкурентов. Напомним, Samsung Galaxy S24 Ultra получит динамический AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass.

Полноценный анонс линейки Samsung Galaxy S24 Ultra состоится уже в январе, а в продажу гаджеты поступят в феврале.

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