Инсайдер Revegnus сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что Samsung перестанет называть линейку гаджетов Galaxy S «смартфонами». Это связано с тем, что глава мобильного бизнеса компании поручил маркетологам разработать уникальное наименование, отражающее лидерство устройств в области искусственного интеллекта.

Ещё одной причиной отказа от названия «смартфоны» стали дополнительные функции, выделяющие будущие девайсы производителя на фоне конкурентов. Напомним, Samsung Galaxy S24 Ultra получит динамический AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass.

Полноценный анонс линейки Samsung Galaxy S24 Ultra состоится уже в январе, а в продажу гаджеты поступят в феврале.