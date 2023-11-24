Опубликованы первые «живые» фото Samsung Galaxy S24 Ultra

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Инсайдер Ice Universe опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) первые «живые» фото смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Судя по ним, устройство получило закруглённые рамки с плоским экраном.

Если оценивать S24 Ultra в целом, то гаджет напоминает по дизайну прошлогоднюю линейку Galaxy S23. На одной из фотографий экран смартфона показывает время, поскольку находится в режиме Always-On.

Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Смартфон будет доступен для покупки в четырёх цветовых вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.

Samsung должна официально представить линейку Galaxy S24 на презентации 17 января 2024 года.

Фотографии

Фото: Ice Universe

Фото: Ice Universe

Фото: Ice Universe