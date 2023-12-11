Анонсирован фильм «Руки вверх» — картина о музыкальной группе Сергея Жукова

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила свой новый оригинальный проект — фильм «Руки вверх». Картина расскажет об одноимённой российской музыкальной группе Сергея Жукова: премьера намечена на осень 2024 года вместе с большим туром коллектива по всей стране.

Деталей сюжета пока нет, однако лента наверняка расскажет историю становления одной из самых популярных поп-групп в истории России. Коллектив начал выступать в 1993 году и взял двухлетнюю паузу в 2006-м, после чего возобновил своё творчество в обновлённом составе.

Лидера группы Сергея Жукова в ленте сыграли сразу три актёра, одним из которых выступил сын музыканта. Кто сыграл его коллег и какие именно жизненные периоды будут показаны на большом экране, пока неизвестно.