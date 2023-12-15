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Микки Маус скоро станет общественным достоянием — как Винни-Пух и Бэмби

Микки Маус скоро станет общественным достоянием — как Винни-Пух и Бэмби
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Журналисты сообщили, что в 2024 году персонаж Микки Маус станет общественным достоянием в США — как Винни-Пух и Бэмби. Начиная со следующего года энтузиасты смогут использовать образ героя из фильма «Пароходик Вилли» в любом проекте.

Однако стоит отметить, что речь идёт именно о чёрно-белой версии Микки Мауса. Disney по-прежнему сможет подать в суд за использование современного образа мультипликационного персонажа, если это было сделано без её согласия.

Ко всему прочему, в 2024 году общественным достоянием станет другой герой Disney — Тигра из «Винни-Пуха». Создатели хоррор-фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» уже собираются добавить его в сиквел ленты. Напомним, мультфильм «Пароходик Вилли» впервые увидел свет в 1928 году.

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