Микки Маус скоро станет общественным достоянием — как Винни-Пух и Бэмби

Журналисты сообщили, что в 2024 году персонаж Микки Маус станет общественным достоянием в США — как Винни-Пух и Бэмби. Начиная со следующего года энтузиасты смогут использовать образ героя из фильма «Пароходик Вилли» в любом проекте.

Однако стоит отметить, что речь идёт именно о чёрно-белой версии Микки Мауса. Disney по-прежнему сможет подать в суд за использование современного образа мультипликационного персонажа, если это было сделано без её согласия.

Ко всему прочему, в 2024 году общественным достоянием станет другой герой Disney — Тигра из «Винни-Пуха». Создатели хоррор-фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» уже собираются добавить его в сиквел ленты. Напомним, мультфильм «Пароходик Вилли» впервые увидел свет в 1928 году.