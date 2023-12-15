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Видеохостингом Rutube ежедневно пользуются 5 млн человек

Видеохостингом Rutube ежедневно пользуются 5 млн человек
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Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что ежедневная аудитория отечественного видеохостинга Rutube превысила 5 млн человек. Такого результата сервису удалось достичь за два года.

Мы достигли пятимиллионной аудитории в день за два года, а начинали мы с 60 тыс. Это очень высокий рост за два года.

Ко всему прочему, руководитель «Газпром-медиа» поделился, что компания собирается и дальше развивать платформу коротких вертикальных видео Yappy. По словам Жарова, сервисом активно интересуются иностранцы.

Подобные данные были озвучены в рамках Х конгресса «Инновационной практики: наука плюс бизнес». Его главной темой обсуждения стала: «Совокупный российский суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти».

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