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Член Совета при президенте РФ назвал эльфов серьёзной угрозой

Член Совета при президенте РФ назвал эльфов серьёзной угрозой
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Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев заявил, что эльфы представляют серьёзную угрозу для страны. По его словам, в результате переписи населения около 12 тысяч россиян назвали себя представителями этой народности.

Также Худолеев поделился, что в каждом регионе РФ находятся учителя, рассказывающие ему о своих учениках, которые решают заняться изучением эльфийского языка.

По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьёзной угрозой.

Правда, Худолеев не уточнил, в чём именно заключается опасность данного феномена для РФ. Эльфы уже давно стали важным звеном в медиа и культуре — представители этого народа фигурируют во вселенной «Властелина колец», «Варкрафта», The Elder Scrolls, «Ведьмака» и многих других.

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