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Вышел трейлер седьмого сезона аниме «Моя геройская академия»

Вышел трейлер седьмого сезона аниме «Моя геройская академия»
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Компания TOHO animation опубликовала трейлер седьмого сезона аниме «Моя геройская академия». В ролике авторы показали главных героев и злодеев.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO animation.

В продолжении протагонист по имени Идзуку Мидория отправится в Японию, чтобы выручить из беды своего друга Всемогущего и его соратников. Напомним, в рамках аниме-адаптации «Моей геройской академии» на текущий момент вышло шесть полноценных сезонов сериала и три больших фильма.

Премьера седьмого сезона «Моей геройской академии» состоится 4 мая 2024 года. Ко всему прочему, 6 апреля авторы выпустят пересказ предыдущих эпизодов.

Также пару дней назад стало известно, что Netflix запустил в производство фильм по аниме «Моя геройская академия».

Больше подробностей
Netflix запустил в производство фильм по аниме «Моя геройская академия»
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