Netflix запустил в производство фильм по аниме «Моя геройская академия»

Летом 2021 года Netflix анонсировал полнометражный фильм по известному аниме «Моя геройская академия». С тех пор по нему не было никакой информации кроме того, что лента всё ещё не отменена.

В недавнем интервью Collider сценарист Джоби Харольд рассказал, что работа над фильмом действительно ведётся. Автор заявил, что ему очень нравится трудиться над проектом, и отказался делиться какими-либо подробностями.

Это то, над чем я работаю и люблю работать. Я очень рад, что именно мне выпала такая возможность. Это большой проект. Я могу сказать лишь то, что это фильм с живыми актёрами и для меня он очень важен.

Сюжет аниме и манги «Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.