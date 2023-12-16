Первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет

Первый ударник известной австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. 16 декабря об этом появились сообщения в соцсетях AC/DC. Причина смерти не уточняется.

«Очень печально слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания. Зажигай с миром, Колин!», — говорится в публикации в Instagram*.

Колин Берджесс родился в Сиднее в 1947 году. В AC/DC он играл в 1973–1974 годах, с момента основания группы. С феврале 74-го Берджесса уволили со скандалом из-за пьянства, хотя он затем опровергал этот факт в СМИ. Его заменой в AC/DC стал Фил Радд.

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